Meta degli amanti della corsa e di chi vuole semplicemente fare una passeggiata, terrazza sul mare della città, il lungomare di Catania sarà intitolato a Franco Battiato. L'omaggio - a cui molto probabilmente ne seguiranno tanti altri in più parti della Sicilia e non solo - arriva dall'amministrazione comunale etnea. L'annuncio arriva nelle stesse ore in cui il feretro con il corpo del cantautore scomparso ieri all'età di 76 anni ha lasciato la casa di Milo, la piccola località alle pendici dell'Etna in cui Battiato ha vissuto.

«La spettacolarità del nostro lungomare che unisce visivamente l’Etna con il mare Ionio, nel contesto della roccia lavica delle antiche eruzioni del nostro Vulcano - si legge in una nota del primo cittadino Salvo Pogliese - diverrà simbolo di un uomo, un artista che ha interpretato magnificamente i valori della natura travalicando i confini della Sicilia e dell’Italia per la sua innata capacità di cogliere i sentimenti più profondi dell’umanità. La grande emozione che ha suscitato in tutta l’Italia la morte di Franco Battiato - ha aggiunto - ci ha convinti che, per ricordare una personalità che ha segnato i sentimenti di generazioni di cittadini, era necessario intestargli un luogo che ne ricordasse la grandezza artistica e di innamorato della nostra città, che per il suo straordinario talento lo aveva adottato da fin giovanissimo».

Il progetto prevede anche anche la realizzazione di un'opera di street art raffigurante il noto cantautore, la cui scomparsa occupa le prime pagine dei giornali da ieri. Stando ai piani dell'amministrazione, l'intitolazione del lungomare non modificherà i toponimi esistenti né preclude la possibilità di altre intitolazioni.