Un incidente si è registrato questa mattina, poco prima delle 9.30, all'interno di una azienda che gestisce rifiuti speciali con sede in contrada Valcorrente, nel territorio di Belpasso. Per cause in corso di accertamento un uomo di 47 anni di Paternò, non è ancora chiaro se l'uomo lavori all'interno dello stabilimento, è rimasto gravemente ferito a una gamba.