« Ci ostiniamo a non volere perdere il vizio della memoria, per consegnare alle giovani generazioni il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia, al malaffare, alle prepotenze». È con queste parole che Mirko Viola di CittàInsieme presenta i tre appuntamenti organizzati - online e dal vivo - insieme all'associazioni Nuova Acropoli, per ricordare Rosario Livatino e Giovanni Falcone. Sabato 22 maggio si comincia con la presentazione del libro Non chiamatelo ragazzino di Marco Pappalardo; si prosegue poi la mattina di domenica 23 maggio con un appuntamento per riqualificare il parco Falcone e, nel pomeriggio, un appuntamento online con testimoni che racconteranno la storia di quel luogo strappato alla mafia.

«Il terzo evento, in particolare, è il racconto di una battaglia - spiega Mirko Viola a MeridioNews - fatto da chi l'ha vissuta in prima persona e la riscoperta delle origini di una storia di riscatto». Quella appunto del parco Falcone che, per anni, è stato occupato abusivamente da una concessionaria d'auto riconducibile al boss mafioso Nitto Santapaola. Dopo la sua liberazione, quell'area è diventata un polmone verde per la città, «un luogo di tutti, un bene comune che ognuno di noi ha il diritto e il dovere di vivere, prendendosene cura». Per questo la mattina di domenica sarà dedicata proprio alla riqualificazione del parco che, negli anni precedenti, è già stato migliorato dalla società civile con recinzioni, panchine, piante, giochi per l'area bambini e liberato dai rifiuti ammassati sui vialetti o tra le siepi.

«L'idea di tutti e tre gli appuntamenti - ha illustrato Vincenzo Messina dell'associazione Nuova Acropoli ai microfoni di Radio Fantastica - Rmb - è comunicare che ognuno di noi può fare qualcosa per rendere migliore la società in cui viviamo. L'obiettivo - ha aggiunto - è fare in modo che ognuno possa riconoscere il valore di alcuni valori e capire come metterli in pratica oggi». L'evento di sabato pomeriggio dal titolo Perché il giudice Rosario Livatino non era un "ragazzino" sarà in diretta dalle 18 sulla pagina Facebook di CittàInsieme Catania. L'appuntamento CapaciXCambiare per riqualificare il parco Falcone è, invece, per domenica mattina dalle 9 alle 13. Alle 18, sempre sulla pagina Facebook di CittàInsieme, ci sarà l'evento Un parco strappato alla mafia. La storia del parco Falcone.