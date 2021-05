Gli agenti della polizia ferroviaria di Catania hanno denunciato un uomo per il reato di lesioni personali ai danni di un capotreno di un convoglio regionale in servizio sulla tratta Taormina-Catania. Gli uomini della Polfer sono intervenuti alla stazione di Catania Ognina su richiesta del capotreno per un’aggressione subita da parte di un viaggiatore privo di titolo di viaggio che, all’atto della controlleria, ha reagito violentemente alla richiesta di pagamento del biglietto con il sovrapprezzo.