Una rissa nata per il continuo abbaiare dei cani. Il fatto è accaduto ad Adrano, in provincia di Catania. Protagoniste una donna di 51 anni che, secondo quanto ricostruito dalla polizia del commissariato locale, avrebbe aggredito due sorelle di 27 e 31 anni. Infastidita dal comportamento del cane, pertanto, la donna 51enne, in un primo momento avrebbe deciso di inveire contro la proprietaria, per poi passare alle vie di fatto, procurandole dei graffi al viso e al collo.