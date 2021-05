Un 16enne è stato arrestato dai carabinieri di Scordia, con l'accusa di spaccio di droga. Il giovane è stato oggetto di una perquisizione domiciliare in una villetta nella periferia del centro etneo.

Nella camera dell'adolescente, che in quel momento stava dormendo, sono state trovate 22 dosi di marijuana già pronte per la vendita e una busta con all'interno 27 grammi ancora da suddividere. Dopo le formalità di rito, il 16enne è stato condotto in un centro di prima accoglienza per minorenni.