L'istituto scolastico Francesca Morvillo arricchirà la propria offerta formativa inaugurando un nuovo percorso liceale di arti figurative e di grafica. Il plesso scolastico di via Biancavilla, nel cuore del capoluogo etneo, vanta già al suo interno l'istituto tecnico Chimico e Microbiologico e i due indirizzi ad esaurimento Economico-turistico e Professionale dei servizi per la Sanità e Assistenza sociale per formare operatori socio assistenziali.

A spiccare nel ventaglio di indirizzi offerti dall'istituto è l'indirizzo Biotecnologico, che si è affermato come una realtà unica sul territorio, formando moltissimi giovani della provincia e offrendo loro concreta possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. Nello specifico, nei settori chimico, ambientale e sanitario, ma anche medico-farmaceutico, agrario e alimentare, in aziende pubbliche e private. La scuola conta dei laboratori informatici, linguistici e di sperimentazione pratica nell’ambito della chimica e della fisica, permettendo una solida formazione pratica oltre che teorica. Adesso, accanto a questi percorsi, il preside Raimondo Ferlito ha tracciato la strada per l’apertura del nuovo indirizzo artistico.

Il nuovo indirizzo è finalizzato alla valorizzazione dello studio della Storia dell’arte e dell’apprendimento delle discipline artistiche, geometriche, grafiche e pittoriche, nonché alla conoscenza dei materiali e la loro lavorazione. La scuola offrirà nuovi spazi laboratoriali. «Siamo veramente orgogliosi - afferma Ferlito - di inaugurare questa nuova realtà formativa. A dimostrazione del fatto che la nostra scuola, sempre in divenire, intende investire in una nuova progettualità includendo oltre agli studi tecnico-professionali anche un percorso liceale di grande qualità. L’obiettivo è affermarci come nuovo punto di riferimento anche per gli studi artistici e delle arti figurative e grafiche». L'istituto scolastico dedicato alla magistrata che ha perso la vita insieme al marito Giovanni Falcone nella strage mafiosa di Capaci, ampliando i propri campi di scelta, vuole continuare a essere punto di riferimento per l'inclusione e per l'affermazione dei valori della legalità.