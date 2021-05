È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Acireale , all'incrocio tra corso Italia e via Kennedy . Due auto - una Lancia e una Citroen - si sono scontrate a causa del mancato rispetto dello stop da chi proveniva da via Kennedy. Un fatto questo non inusuale: in questo punto, infatti, negli ultimi anni sono avvenuti diversi incidenti, nonostante la presenza di segnaletica orizzontale e verticale e di un'ampia visuale per chi dovrebbe semplicemente fermarsi.

Sul posto dopo l'impatto sono arrivati polizia e vigili urbani, mentre è stato necessario l'intervento del 118 per soccorrere i conducenti. Per entrambi è stato necessario il trasferimento in ospedale.