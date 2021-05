Era rannicchiato sotto una macchina in via Messina, probabilmente per tentare di rubare il catalizzatore. Alla vista dei carabinieri, l'uomo, un 40enne catanese già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di fuggire verso piazza Duca di Camastra. Dove però ha trovato una pattuglia dei militari, che lo hanno bloccato.

Era rannicchiato sotto una macchina in via Messina, probabilmente per tentare di rubare il catalizzatore. Alla vista dei carabinieri, l'uomo, un 40enne catanese già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di fuggire verso piazza Duca di Camastra. Dove però ha trovato una pattuglia dei militari, che lo hanno bloccato.

L'uomo ha giustificato la sua fuga dicendo di scappare dalla casa della sua amante a causa del rientro improvviso del marito. I militari non gli hanno creduto e, quando sono giunti sul posto dov'era stato segnalato il fatto, hanno visto che la macchina di proprietà dell'uomo era posteggiata accanto a quella che era stata oggetto del furto. Il 40enne è considerato uno specialista del furto delle marmitte. Lo scorso 6 aprile era già stato arrestato, sempre per la stessa motivazione, in via Sebastiano Catania. Adesso è stato posto ai domiciliari, in attesa delle determinazioni da parte dell'Autorità giudiziaria.

I malviventi scelgono le autovetture più vecchie, in cui il catalizzatore presenta maggiori quantità di metalli nobili che garantiscono maggiori profitti nella vendita. Solo nel mese di aprile il Comando provinciale ha arrestato in flagranza otto persone.