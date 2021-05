Una prova di forza attesa e necessaria . L’ Ekipe Orizzonte si regala la 26esima finale scudetto della sua storia annichilendo le rivali della SIS Roma , sovrastate dalla progressione delle rossazzurre, sempre in vantaggio e in pieno controllo della sfida dal primo all’ultimo minuto. Lo dimostra l’eloquente 10-3 finale , risultato dallo scarto più ampio negli otto scontri stagionali tra le due formazioni. L’Ekipe chiude la prima parte del match in vantaggio per 5-1, con la prima rete capitolina che arriva a un minuto e mezzo dal cambio vasca su una superiorità numerica sfruttata per le ospiti da Chiara Tabani .

Una prova di forza attesa e necessaria. L’Ekipe Orizzonte si regala la 26esima finale scudetto della sua storia annichilendo le rivali della SIS Roma, sovrastate dalla progressione delle rossazzurre, sempre in vantaggio e in pieno controllo della sfida dal primo all’ultimo minuto. Lo dimostra l’eloquente 10-3 finale, risultato dallo scarto più ampio negli otto scontri stagionali tra le due formazioni. L’Ekipe chiude la prima parte del match in vantaggio per 5-1, con la prima rete capitolina che arriva a un minuto e mezzo dal cambio vasca su una superiorità numerica sfruttata per le ospiti da Chiara Tabani.

La gara è, però, un lungo monologo etneo e le ragazze di Martina Miceli allungano ancora, inesorabili, nel terzo tempo, con Barzon e Marletta, prima del secondo centro romano firmato da Domitilla Picozzi (7-2). E pazienza se Jelena Vukovic, durante la terza frazione, Arianna Garibotti e Giulia Viacava, nel mini-tempo finale, devono abbandonare in anticipo il match per il raggiunto limite falli. L’ultimo quarto vede, in ogni caso, le rossazzurre sugli scudi e a segno con Emmolo, Palmieri e Marletta, mentre la terza rete romana di Galardi ha il sapore di una resa incondizionata alla ritrovata ferocia agonistica delle campionesse d’Italia in carica. Una prestazione perfetta, come spiega la coach catanese a margine della sfida: «Oggi le ragazze sono state davvero molto brave, hanno giocato la partita che avevamo preparato. Sono state perfette sotto qualsiasi aspetto - aggiunge - sia sul piano dell’approccio che su quello della tenuta mentale. Hanno giocato da squadra e questo è stato il nostro punto di forza. Quando si è così bravi, alla fine, si vince».

Le catanesi, adesso, volgono lo sguardo alle finali dove ritroveranno le rivali del Plebiscito Padova, che hanno ribaltato la propria serie di semifinale vincendo gara 2 e gara 3 contro il CSS Verona, dopo lo scivolone interno di una settimana fa. Il duello scudetto si disputerà al meglio delle cinque sfide con le prime due in programma in casa delle venete. La terza e l’eventuale quarta a Catania. L’eventuale quinta ancora a Padova.

QUESTO IL CALENDARIO COMPLETO DELLA FINALE

Gara 1: venerdì 28 maggio ore 18.30 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (Diretta Rai Sport Hd)

Gara 2: domenica 30 maggio ore 16 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (Diretta Rai Sport Hd)

Gara 3: venerdì 4 giugno ore 20.15 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova (Diretta Rai Sport Hd)

Gara 4: domenica 6 giugno ore 16 L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova (Diretta Rai Sport Hd)

Gara 5: mercoledì 9 giugno ore 19 Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte (Diretta Rai Sport Hd).