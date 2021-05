Si sarebbe potuta trasformare in tragedia una giornata di spensieratezza per una coppia di sposi di Tortorici, lui di 66 anni e lei di 63 anni,che a bordo del proprio quad si stavano dirigendo verso Catania. A seguito di un guasto meccanico al mezzo a 4 ruote - probabile rottura del semiasse posteriore e al conseguente distacco della ruota posteriore -, la coppia è rimasta coinvolta in un incidente autonomo avvenuto poco prima delle 13.30 sulla statale 284 in territorio di Adrano, nei pressi di contrada Naviccia.