Un lunedì di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania. Colpa di un cantiere lungo la strada statale 121 nel tratto di competenza del Comune di Misterbianco. Intorno alle 9 di questa mattina, venivano segnalati circa sei chilometri di fila. Il cantiere in questione è sostanzialmente la fotocopia di quello per il rifacimento dell'asfalto che per due settimane ha riguardato lo stesso tratto di strada ma in direzione Misterbianco, nel tratto compreso tra l'area industriale e la zona di parco Poggio Croce.

I lavori, per un importo con base d'asta di 442mila euro, di cui poco più di mille per gli oneri di sicurezza, sono stati aggiudicati il 23 ottobre del 2020 alla ditta Sorce costruzioni di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Nello stesso appalto rientrano i lavori straordinari di manutenzione dell'ex strada provinciale 12/I Misterbianco-San Giovanni Galermo, che attraversa le frazioni di Poggio Lupo e Belsito. Le istanze di partecipazione erano state 347, successivamente tramite sorteggio si è proceduto a individuare dieci aziende da invitare alla procedura negoziata. Alla fine l'offerta corrispondente al prezzo minore è stata quella di Sorce costruzioni con un ribasso del 32,36 per cento per un importo complessivo di quasi 300mila euro.

«Le carreggiate stradali - si legge nella relazione tecnica del Comune - risultano notevolmente dissestate per la presenza di grosse buche e vistosi avvallamenti che costituiscono grave insidia e fonte di pericolo per la circolazione veicolare». Gli interventi prevedono opere di risagomatura attraverso scarifica e, nello stesso tempo, il ripristino della segnaletica orizzontale «mediante vernice rifrangente di colore bianco». Dal Comune di Misterbianco fanno sapere che il cantiere lungo la strada 121 dovrebbe concludersi entro oggi.