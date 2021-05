Cartacce, bottiglie e lattine vuote, sacchetti con dentro ogni tipo di rifiuto e anche qualche ciotola. É quello che resta all'interno del parco Angelo D'Arrigo a Pedara dove nel pomeriggio di ieri si è svolta una sfilata cinofila. Una sorta di concorso di bellezza canino «organizzato da un'associazione a cui il Comune si è limitato a concedere gli spazi», spiega a MeridioNews l'assessore al Turismo Carmelo Mazzella assicurando che l'ente sta già provvedendo alla pulizia dei luoghi.

«Non è bello quello che è stato lasciato - commenta il componente della giunta - ma gli organizzatori ci hanno informato del fatto di essere riusciti a dare una pulita superficiale alla fine dell'evento perché poi è calato il buio. C'è da dire - aggiunge Mazzella - che, un po' come succede ai concerti, non è facile avere a che fare con molte persone e fare in modo che rispettino i luoghi». E non solo quelli.

Stando a quanto riferito dall'assessore, all'evento avrebbero partecipato «in tutto, alternandosi, tra le 500 e le 600 persone». Effetto anche del primo fine settimana in zona gialla con un clima già estivo, nelle immagini pubblicate sui social il Covid sembra già un lontano ricordo: mascherine abbassate quando non completamente assenti per foto di rito con persone ammassate dietro i cani sul tavolo in bella mostra.