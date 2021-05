Sposinlove compie dieci anni . Quasi una rinascita dopo un anno e mezzo di pandemia che ha bloccato le fiere così come le cerimonie. E, per l'occasione, la wedding experience più glamour del Sud Italia, ha deciso di festeggiare in grande in una location d'eccezione. Dal 4 al 7 novembre 2021, al centro Fiere Bicocca di Catania , andrà in scena la manifestazione-evento dedicata al mondo dei matrimoni: una vetrina dove tutte le eccellenze del settore si mettono in gioco e in mostra per permettere alle future coppie di scegliere il meglio.

Lo spirito di questa nuova edizione in fase di preparazione è quello di trasformare le difficoltà in opportunità per migliorarsi. Al centro di tutto ci saranno le esclusive sfilate con cui verranno portate in passerella le più grandi aziende del segmento Bridal, in sinergia con i brand internazionali più importanti. Gli stilisti più famosi sfileranno in anteprima con tutte le nuove collezioni del mondo Sposa, Cerimonia Uomo e Cerimonia. Quattro appuntamenti al giorno su 18 metri di passerella per ammirare le collezioni dei 350 abiti protagonisti dell'evento. Il tutto sul palcoscenico perfetto della nuova area espositiva Centro Fiere Bicocca di Catania, il padiglione più grande della Sicilia orientale. Ampi spazi che permetteranno anche lo svolgimento dell'evento nella più totale sicurezza.

«Grazie all'impegno e all'interesse del dottor Pietro Agen, il presidente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa, avremo la possibilità di festeggiare i nostri primi anni di successi in un'area eventi degna di tale nome - sottolinea l'organizzatore dell'evento Alessandro Lanzafame - Siamo lieti di avere a disposizione un padiglione fieristico idoneo a soddisfare tutte le esigenze del settore e del pubblico». Diecimila metri quadri espositivi tutti su un piano in una struttura alta otto metri e senza pilastri. Per i visitatori nessun problema per il parcheggio: a disposizione ci saranno 1.500 posti auto gratuiti.

E non solo: in questa speciale edizione verrà anche lanciato il servizio navetta vip Sposinlove. I nostri bus accoglieranno i futuri sposi in appositi punti di raccolta individuati nei centri urbani più importanti di tutta la Sicilia: da lì accompagneranno le coppie in fiera, riportandole alla stazione di partenza a fine giornata. Per concludere in bellezza, un appeal molto più social grazie al coinvolgimento di influencer e ospiti speciali in un programma ancora tutto da scoprire.