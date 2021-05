Incendio doloso in serata a Belpasso. In via Giovanni Paolo II, la circonvallazione del centro alle pendici dell'Etna, le fiamme sono divampate poco prima della rotonda che dà su viale Regina della Pace. Il rogo, di probabile matrice dolosa per la presenza di più punti d'innesco a distanza di decine di metri, ha interessato un terreno incolto in cui sono in corsi dei lavori di edificazione, più altri due che sarebbero coltivati.