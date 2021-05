Un operaio che stava lavorando su una palma sarebbe scivolato dall'albero, non è chiaro se a causa di un malore. L'uomo, secondo quanto ricostruito da MeridioNews, è rimasto appeso a testa in giù ad un'altezza di circa dodici metri . C'è questo dietro l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco nella zona di via Ingegnere , all'angolo con via Etnea .

Sul posto anche diverse ambulanze, i vigili urbani e la polizia di Stato. La chiamata ai soccorsi sarebbe arrivata intorno alle 10. L'operaio, che è rimasto sempre cosciente e di fatto è stato salvato dall'imbracatura, è stato portato giù dai pompieri che poi lo hanno affidato alle cure degli operatori del 118. Dopo essere stato immobilizzato è stato trasferito in ambulanza in ospedale. L'intervento del mezzo aereo, come spiegano i vigili del fuoco al nostro giornale, è stato necessario in quanto l'ingresso del palazzo, al civico 575, non consentiva il passaggio dei mezzi.