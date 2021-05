Cambio ai vertici della questura di Catania. Mario Della Cioppa lascia l'incarico per andare a guidare gli uffici di Roma. Al suo posto nel capoluogo etneo arriva il 59enne Vito Calvino , che a sua volta ha lasciato la questura di Messina. Calvino è di origini palermitane e in passato è stato anche al capo del secondo reparto della Direzione investigativa antimafia, oltre che capo della Squadra mobile di Palermo.

«Ho vissuto due anni di intensissima attività con trasporto, in maniera totalizzante, dalla mattina alla sera senza soluzioni di continuità - ha commentato Della Cioppa, nel giorno del congedo dalla città di Catania - Da vero e proprio catanese, come dovunque andrò, un po' mi sentiro' sempre dentro. In questo periodo - ha aggiunto, ringraziando la collaborazione con tutte le forze dell'ordine, la procura e l'amministrazione comunale - abbiamo cercato di rilanciare il controllo del territorio strumento indispensabile per affermare la presenza dello Stato a tutela del cittadino».