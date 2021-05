Ennesimo incidente tra via Caronda e via Francesco Fusco. A scontrarsi, intorno alle 23 , sono state due automobili , probabilmente per omessa precedenza. Un mezzo si è ribaltato rimanendo adagiato sul fianco sinistro. Dopo l'impatto, che ha provocato l'apertura degli airbag, il conducente non è riuscito a uscire dall'abitacolo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il guidatore, un uomo di mezza età, dal portellone posteriore. L'uomo, secondo alcuni testimoni, era cosciente e in buone condizioni di salute . A prendersi cura di lui il personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza.

Ennesimo incidente tra via Caronda e via Francesco Fusco. A scontrarsi, intorno alle 23, sono state due automobili, probabilmente per omessa precedenza. Un mezzo si è ribaltato rimanendo adagiato sul fianco sinistro. Dopo l'impatto, che ha provocato l'apertura degli airbag, il conducente non è riuscito a uscire dall'abitacolo. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il guidatore, un uomo di mezza età, dal portellone posteriore. L'uomo, secondo alcuni testimoni, era cosciente e in buone condizioni di salute. A prendersi cura di lui il personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza.

Illeso il conducente del secondo veicolo. Sul posto anche la polizia municipale che ha provveduto a chiudere l'incrocio per potere effettuare i rilievi del caso. L'auto rimasta sul fianco probabilmente arrivava da via Empedocle e si stava immettendo in via Caronda.