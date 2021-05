Duecento grammi di marijuana e 75 di hashish sono stati sequestrati a un 44enne catanese, nel corso di controlli nel quartiere San Leone. L'uomo, che è stato arrestato, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare dalla polizia.

Gli agenti erano stati attirati dal forte odore di marijuana. I sospetti sono stati confermati poco dopo: la droga si trovava in un barattolo all'interno di un mobile nel salone e in una busta. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.