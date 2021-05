Aveva 29 anni il giovane di Catania che, nel primo pomeriggio di oggi, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nei pressi di via Passo Gravina. Un sinistro la cui dinamica è ancora tutta da chiarire . Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale del capoluogo etneo, che in queste ore stanno raccogliendo le informazioni per ricostruire l'accaduto.

Aveva 29 anni il giovane di Catania che, nel primo pomeriggio di oggi, è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nei pressi di via Passo Gravina. Un sinistro la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Le indagini sono condotte dagli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale del capoluogo etneo, che in queste ore stanno raccogliendo le informazioni per ricostruire l'accaduto.

Secondo una prima ricostruzione sommaria, il giovane sarebbe venuto a contatto con un altro mezzo, probabilmente un’auto. Un impatto che sarebbe risultato fatale. Il ciclista è stato soccorso e trasportato al Policlinico di Catania. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Al vaglio della polizia c'è la posizione di una persona che potrebbe essere stata coinvolta nell'incidente. Il traffico lungo Passo Gravina è andato in tilt per ore. Sul posto la Municipale per i rilievi del caso.