Beccati dalle telecamere di videosorveglianza mentre gettano i rifiuti sul ciglio della strada. I controlli effettuati dai militari per contrastare il fenomeno delle discariche abusive si sono estesi in tutta la provincia di Catania, in particolare nei Comuni di San Giovanni la Punta e Paternò. Nel complesso sono state multate 21 persone per un complessivo di oltre 12mila euro.

Beccati dalle telecamere di videosorveglianza mentre gettano i rifiuti sul ciglio della strada. I controlli effettuati dai militari per contrastare il fenomeno delle discariche abusive si sono estesi in tutta la provincia di Catania, in particolare nei Comuni di San Giovanni la Punta e Paternò. Nel complesso sono state multate 21 persone per un complessivo di oltre 12mila euro.

Diversi soggetti sono stati immortalati mentre scendevano dalle proprie automobili e abbandonavano sacchi di rifiuti urbani e scarti di rifiuti edili, soprattutto in ore serali, violando peraltro tutte le norme sulla raccolta differenziata. In alcuni casi i trasgressori sono stati ripresi mentre effettuavano il lancio del sacchetto direttamente dal veicolo in corsa. In qualche caso si tratta di sporcaccioni seriali.

Una persona, nel tratto di strada che collega Paternò a Belpasso, è stata filmata mentre dava fuoco ad un cumulo di rifiuti, che solo per una serie di eventi fortunosi non ha scatenato un incendio sui terreni circostanti. L'uomo è stato denunciato e rischia la pena della reclusione da due a cinque anni.