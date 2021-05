Un 39enne di Motta Sant'Anastasia è stato arrestato perché accusato di lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto la chiamata della moglie dell'uomo, una 35enne, che aveva telefonato in caserma per chiedere aiuto, dicendo di essere stata maltrattata dal marito, oltretutto davanti alla figlia minorenne.

Quando sono entrati nell'appartamento, i militari hanno trovato la donna che si lamentava per i colpi ricevuti alla testa. L'uomo è andato subito in escandescenza. Così ha liberato un rottweiler aizzandolo contro i carabinieri, poi ha tentato di darsi alla fuga. Dopo averlo bloccato, i militari lo hanno portato in caserma. Per la moglie sono stati necessari i soccorsi a causa di alcune fuoriuscite di sangue dalla bocca. La donna, che già in passato aveva segnalato i comportamenti violenti del marito, è stata trasportata all'ospedale Garibaldi di Catania, dove i medici le hanno riscontrato delle policontusioni. L'uomo è stato arrestato, rinchiuso nel carcere di piazza Lanza su disposizione dell'autorità giudiziaria.