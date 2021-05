Agenti del commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, hanno denunciato un uomo di 46 anni e una donna di 35 per furto aggravato di energia elettrica. A seguito di una segnalazione anonima gli operatori, coadiuvati da personale specializzato della società elettrica, hanno posto fine all’indebita fruizione di energia elettrica da parte dei furbetti.

Giunti sul posto della segnalazione gli agenti hanno appurato come gli inquilini avessero opportunamente manomesso l’impianto per l’allacciamento dell’energia elettrica, i quali, inoltre, non sono stati in grado di esibire la bolletta della luce che dimostrasse una regolare fornitura. Gli impianti delle abitazioni, direttamente allacciati alla rete dell’azienda fornitrice, erano realizzati senza adottare alcuna cautela idonea a evitare pericoli d’incendio. I cavi utilizzati per i collegamenti abusivi sono stati rimossi e sequestrati e i due inquilini sono stati deferiti.