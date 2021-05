«Lunedì 31 maggio saranno avviati gli interventi per la rimozione di un cordolo spartitraffico sulla strada statale 284 Occidentale Etnea, nel tratto compreso tra il chilometro 35 e il chilometro 37, ricadente all’interno del territorio comunale di Biancavilla». L'annuncio arriva da parte di Anas e riguarda uno dei tratti più discussi dell'arteria stradale che collega i comuni pedemontani dell'Etna con Paternò. Lungo il rettilineo ormai da qualche settimana è attivo un autovelox con il limite di velocità fissato a 50 chilometri orari.

Particolare che ha causato non pochi malumori tra gli automobilisti, spesso costretti a brusche frenate e improvvise decelerazione per evitare di essere multati. L'obiettivo, come sostenuto anche dal sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno, è quello di innalzare il limite a 70 chilometri orari, come già avvenuto nel tratto di competenza del Comune di Misterbianco lungo la strada statale 121. A decidere però sarà l'Anas in sinergia con la polizia. Lo spartitraffico, che adesso sarà eliminato, era stato installato da oltre dieci anni dopo la presentazione di uno studio di fattibilità nei locali dell'ex provincia regionale di Catania.

«Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni - prosegue la nota di Anas - sarà istituito il senso unico alternato limitatamente ai tratti di volta in volta interessati dall’avanzamento del cantiere. Al termine di ogni giornata lavorativa sarà ripristinata la normale circolazione e, in ogni caso, nella giornata festiva di mercoledì 2 giugno non sarà eseguita alcuna lavorazione». Terminati i lavori con ogni probabilità il limite di velocità verrà innalzato con l'obiettivo di uniformarlo lungo tutta la statale. Lungo la stessa già nelle prossime settimane si procederà con l'installazione di nuovi autovelox, in particolare nei tratti che ricadono nei territori di Adrano, Santa Maria di Licodia, Belpasso e Paternò.