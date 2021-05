Due auto sono andate a fuoco questa mattina a Belpasso e Ragalna . In entrambi i casi le fiamme sono state scaturite da guasti ai motori . Il primo incendio ha interessato, poco dopo le 11, una Land Rover che transitava lungo viale Regina della Pace , la strada che porta verso la zona delle apparizioni della Madonna della Roccia, in territorio di Belpasso. Da quanto si apprende, il conducente del fuoristrada mentre era in marcia ha notato uscire del fumo dal vano motore.

Due auto sono andate a fuoco questa mattina a Belpasso e Ragalna. In entrambi i casi le fiamme sono state scaturite da guasti ai motori. Il primo incendio ha interessato, poco dopo le 11, una Land Rover che transitava lungo viale Regina della Pace, la strada che porta verso la zona delle apparizioni della Madonna della Roccia, in territorio di Belpasso. Da quanto si apprende, il conducente del fuoristrada mentre era in marcia ha notato uscire del fumo dal vano motore.

Il guidatore ha avuto l’accortezza di bloccare il mezzo, scendere dall’auto e tentare di spegnere il fuoco. Nel contempo è stato lanciato l’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco che ha inviato sul posto la squadre del distaccamento di Paternò. Illeso ma scosso il conducente del mezzo.

L’altro incendio si è registrato poco dopo le 11.30 in piazza Cisterna a Ragalna. In fiamme un’Alfa Romeo 147. Anche in questo caso l’autovettura era in marcia quando il conducente del mezzo ha visto del fumo provenire dal vano motore. Bloccata l’Alfa, è stato lanciato l’allarme. In piazza Cisterna è arrivata la squadra del distaccamento Catania Nord, visto che quella del distaccamento paternese era impegnata a domare il rogo di Belpasso. Le fiamme si sono rapidamente estese al resto dell’auto distruggendola del tutto. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono state ultimate intorno alle 12.45. Presenti anche carabinieri e polizia municipale. Anche in questa circostanza nessuna conseguenza per il conducente.