Vito Truglio ha 40 anni ed è residente a Motta Sant'Anastasia. Mercoledì pomeriggio l'ultima chiamata alla moglie, poi nessun altra risposta. «Ha telefonato alle 16,15 dicendomi che si trovava a Misterbianco e stava rientrando - afferma la moglie Tiziana Platania a MeridioNews - Poi ho visto che dopo venti minuti ancora non arrivava. Quando gli ho telefonato nuovamente non ha più risposto». Da quel momento i familiari sono in attesa di Truglio, che lavorava come muratore in un cantiere di Trecastagni.