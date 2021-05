Oltre 200 bottiglie sequestrate e sanzioni per più di 45mila euro. Il provvedimento dei carabinieri di Catania Ognina, insieme ai colleghi del 12esimo reggimento Sicilia e con il supporto del personale del reparto annona della polizia locale, ha riguardato un chiosco-bar in via Antonio Cagnoni, nel quartiere Picanello.