Un calabrese di 64 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Catania per trasporto e detenzione di sostanza stupefacente. L'uomo, ritenuto un corriere della droga, è stato bloccato dalla polizia alla guida di una Fiat Punto che nascondeva, in un doppio fondo appositamente realizzato, otto panetti di cocaina per un peso complessivo di otto chili.