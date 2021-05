Si torna a sparare a Catania e, ancora una volta, nel quartiere Monte Po . Questa volta a rimanere ferito è un ragazzo minorenne, classe 2004. A sparargli sarebbero state due persone con casco integrale che viaggiavano a bordo di uno scooter . In quel momento il giovane, secondo quanto appreso da MeridioNews, si trovava sotto casa, al civico 11 di largo Amabile Guastella. Con lui c'era il padre che però non è rimasto ferito. Quest'ultimo avrebbe piccoli precedenti penali per ricettazione mentre il figlio risulta essere incensurato.

Il giovane non sarebbe in pericolo di vita ed è stato colpito alla gamba sinistra. Subito dopo l'accaduto è stato trasportato all'ospedale Garibaldi vecchio. Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile etnea e il personale della Scientifica per effettuare i rilievi del caso. Per il momento non ci sono collegamenti con il fatto di sangue di aprile scorso, quando nello stesso quartiere venne ferito gravemente il 52enne Biagio Di Grazia.