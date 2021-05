In palestra nonostante la zona rossa . A fare la scoperta a Scordia sono stati i carabinieri, dopo avere effettuato un controllo in una struttura di via Guido Rossa.

All'interno dei locali i militari hanno trovato tre persone intente ad allenarsi, due delle quali non iscritte a competizioni agonistiche di livello nazionale. Per questo motivo, per i trasgressori è scattata la multa di 400 euro così come per il titolare della palestra. Disposta anche la chiusura per cinque giorni della palestra.