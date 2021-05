Una donna di 41 anni è stata arrestata a Palagonia con l'accusa di violenza a pubblico ufficiale. È accusata di avere aggredito i carabinieri per avere fermato il figlio 16enne mentre era a bordo di uno scooter elettrico.

La scena è avvenuta in via Mala. La donna, dopo avere sentito le urla del figlio, è scesa in strada è ha strattonato uno dei carabinieri. Dopo essere stata calmata, è stata portata in caserma in stato di arresto. Per l'adolescente, invece, è scattata la denuncia alla procura presso il tribunale dei Minori per essersi rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità.