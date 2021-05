È di due ferite il bilancio dell'incidente avvenuto poco prima delle 12.30 a Paternò , all'altezza della rotatoria che collega corso Italia e corso del Popolo . A entrare in contatto sono stati due scooter e un'automobile .

Nello scontro sono rimaste ferite due donne che viaggiavano su uno dei due scooter. I primi a intervenire sono stati gli automobilisti in transito. Poco dopo sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno medicato sul posto le due ferite, per poi trasferirle al pronto soccorso dell'ospedale di Paternò per ulteriori controlli.