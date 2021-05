« Sicilian fights ». È il titolo che un turista inglese ha scelto di dare a un video che immortala una rissa tra ragazzi a Catania . Il filmato, diventato in questo ore virale, è stato pubblicato su Tik Tok ed è stato girato ieri sera, dopo le 22.15, lungo via Gemmellaro . Si vedono un gruppo di persone, all'altezza del civico 50, mentre discutono. Probabilmente gli animi si erano già surriscaldati in quanto si notano sedie e tavolini già a terra. Subito dopo volano schiaffi e spintoni mentre in sottofondo si sentono, in lontananza, le sirene delle forze dell'ordine.

«Sicilian fights». È il titolo che un turista inglese ha scelto di dare a un video che immortala una rissa tra ragazzi a Catania. Il filmato, diventato in questo ore virale, è stato pubblicato su Tik Tok ed è stato girato ieri sera, dopo le 22.15, lungo via Gemmellaro. Si vedono un gruppo di persone, all'altezza del civico 50, mentre discutono. Probabilmente gli animi si erano già surriscaldati in quanto si notano sedie e tavolini già a terra. Subito dopo volano schiaffi e spintoni mentre in sottofondo si sentono, in lontananza, le sirene delle forze dell'ordine.

«In quel video c'è soltanto la coda di quanto accaduto domenica - racconta un esercente della zona a MeridioNews - Sono intervenuti polizia e carabinieri e, secondo quanto mi è stato riferito, qualcuno dei presenti è stato identificato. In mezzo c'è di tutto, dai giovanissimi ai trentenni». Proprio la domenica, a quanto pare, è la giornata più complicata per chi porta avanti la propria attività in quella zona.

Nelle ultime settimane non sono mancati episodi dello stesso tenore in altre arterie della città. Uno dei più violenti è stato registrato la notte tra il 24 e il 25 aprile scorso in piazza Scammacca, nei pressi di piazza Università. Dopo questo fatto la polizia è riuscita a identificare otto persone tra cui tre minorenni. Per tutti l'accusa è quella di rissa aggravata.