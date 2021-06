Un finanziamento di 90mila euro per restaturare e mettere in sicurezza la chiesa di san Michele Arcangelo di Aci Sant'Antonio. Le somme sono state messe a disposizione per il 70 per cento dalla Conferenza episcopale italiana - attingendo alla quota raccolta con le donazioni dell'8 per mille - e la parte restante dalla parrocchia, tramite una raccolta fondi.