I finanzieri della sezione operativa navale di Catania , nel corso di un servizio rivolto al controllo sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca e di tutela dei consumatori, hanno sequestrato 19 esemplari di tonno rosso e un esemplare di pesce spada dal peso complessivo di 3.300 chilogrammi . Il tonno rosso, come altri grandi pesci pelagici, rischia l’estinzione a causa della pesca indiscriminata e per difendere la specie e l’intero ecosistema marino di cui fa parte, l’Unione europea ha adottato misure restrittive, in linea con le leggi internazionali, per regolamentarne le catture negli Stati membri.

I controlli effettuati nei pressi del porticciolo di Ognina a Catania, hanno consentito di identificare un soggetto responsabile delle violazioni, nei confronti dei quali sono state elevate le relative sanzioni amministrative e i sequestri. Il prodotto ittico sequestrato è stato confiscato, con la collaborazione dei medici veterinari dell’Asp di Catania, e sono stati effettuati dei prelievi sui muscoli dei pesci per i tenori di stamina per eseguire le prove analitiche di idoneità per accertate le caratteristiche di freschezza favorevoli al consumo alimentare umano, per essere successivamente donati in beneficenza al Banco alimentare.