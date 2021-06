Apre domani 2 giugno la spiaggia libera numero 3 Etna . I primi 1500 metri dell'arenile comunale della Playa di Catania con la spiaggia gratuita attrezzata, i parcheggi e il servizio bar saranno operativi grazie all’ aggiudicazione della gara d’appalto quinquennale esitata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale. « Abbiamo superato le improvvisazioni del passato », ha commentato il sindaco Salvo Pogliese . «Seppur con le tante incognite connesse al Covid, ci siamo mossi per tempo e con una prospettiva di lungo termine », gli ha fatto eco l'assessore al Mare Michele Cristaldi . Rispetto agli anni scorsi, per la spiaggia che si trova alla fine del viale Kennedy , nei pressi della zona di San Francesco La Rena , si tratta di una apertura anticipata.

Quella per il bando delle spiagge libera è una procedura innovativa con un sistema a punti sulla base di servizi aggiuntivi a quelli fondamentali. Nelle tre spiagge libere ci saranno facilitazioni per l’accesso dei disabili alle strutture balneari, attività di animazione per adulti e bambini, adeguamento delle strutture esistenti, sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, aree di sgambettamento per cani, ma anche altri servizi completamene nuovi, come il wifi. L’azienda appaltatrice Stella Polare Srl di Catania, gestirà i cinquemila metri delle tre spiagge libere fino a tutto il 2025. L'obiettivo dell’amministrazione comunale è ora quello di avviare entro pochi giorni anche nelle altre due strutture comunali i servizi di spiaggia libera gratuita: la numero due Stromboli e successivamente la numero uno Vulcano in modo che prima del 15 giugno siano tutte operative e funzionali.

«Abbiamo migliorato i servizi per il mare cittadino, con accesso gratuito e prestazioni adeguate a chi vuole godere con tutti i confort del nostro litorale sabbioso - ha aggiunto il primo cittadino - Per cinque anni non ci sarà bisogno di alcuna procedura di affidamento, che nel passato ha ritardato l’apertura delle nostre spiagge libere, per consentire a tutti di godere del nostro splendido litorale con strutture e servizi qualificati e soprattutto con tempi certi di apertura». L'assessore Cristaldi ha reso noto che, nei giorni scorsi, sono stati tranciati i cavi dell’alimentazione della corrente elettrica della spiaggia libera numero 3. Il guasto è stato riparato ma sull'episodio i rappresentanti della ditta appaltatrice hanno sporto denuncia ai carabinieri. Giovedì mattina, inoltre, sul lungomare di roccia lavica, avranno inizio i lavori per realizzare l’accesso per i disabili nel borgo di San Giovanni Li Cuti.