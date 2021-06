Uno scontro che ha coinvolto almeno tre automobili, per cause ancora da accertare, si è registrato lungo la strada statale 514 di Chiaramonte, all'altezza di Vizzini, in provincia di Catania. Sul posto i mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Al momento, si registrano circa tre chilometri di coda in entrambi i sensi di marcia.