Si terrà venerdì all'interno dell'Arena Argentina la chiusura del congresso di Sinistra Italiana a Catania. Dal capoluogo etneo ad aprile è partito l'impegno per ricompattare il fronte della sinistra, puntando forte sul partito guidato da Nicola Fratoianni, nel convincimento che la presenza in parlamento in un momento particolarmente delicato per l'intero Paese rappresenta un punto di forza da cui partire per proporre soluzioni concrete.

Venerdì - orario di inizio fissato alle 17, sarà obbligatoria la mascherina - a presenziare ci sarà lo stesso Fratoianni. Insieme a lui il gruppo dirigente catanese. L'occasione servirà a presentare alla cittadinanza le proposte politiche di Sinistra Italiana.

Presenti in sala come ospiti esterni anche Claudio Fava (presidente commisione regionale Antimafia e deputato Ars), Rosy Scollo (comitato centrale Fiom), Gianina Ciancio (deputata Ars del M5s), Sara Fagone (portavoce Rete piattaforma per Librino), Anthony Barbagallo (segretario regionale Pd), Dario Pruiti (presidente Arci Catania), Silvia Rapisarda (pastora delle Chiese Battista e Valdese di Catania), Giovanni Burtone (sindaco di Militello in Val di Catania) e Fabio Roccuzzo (candidato sindaco a Caltagirone).