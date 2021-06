Limitare la velocità dei mezzi sulle Strade statali 284 e 121. Un obiettivo che i Comuni, insieme ad Anas, la prefettura e la polizia si sono prefissati già da circa un anno. Adesso, tutto potrebbe concretizzarsi. Sulla strada Occidentale etnea lo scorso lunedì 31 maggio sono partiti i lavori per la rimozione del cordolo tra il chilometro 35 e il chilometro 37. Per scongiurare altri gravi incidenti , gli enti hanno dato il via alle operazioni per l'installazione di nuovi autovelox. I primi potrebbero essere funzionanti già tra un mese. Oltre alla 284, che tocca i Comuni di Belpasso, Adrano, Santa Maria di Licodia e Paternò , si attendono nuovi autovelox anche nella Strada statale 121 che va da Paternò a Misterbianco. Restando sempre nelle strade statale delle cittadine pedemontane, nelle ultime settimane ha fatto discutere l'installazione di un autovelox che ricade nel territorio di Biancavilla il cui limite è stato fissato sui 50 chilometri orari. Un criterio troppo basso, che non è stato condiviso da automobilisti, costretti a improvvise frenate per non incorrere alla sanzioni. A sostenere le critiche dei guidatori sono state anche alcune associazioni di consumatori. Davanti ai disagi manifestati dagli utenti, il sindaco Antonio Bonanno ha già segnalato il problema agli enti competenti, affermando che si farà in modo di innalzare il limite a 70 chilometri orari.

Gli interventi che interesseranno la 121 e la 284 dovrebbero portare i primi dieci autovelox sulle due strade statali. Nei prossimi anni si aspetta l'installazione di almeno altri dieci dispositivi. Intanto, i rappresentanti dei Comuni coinvolti accolgono di buon grado l'idea che potrebbe tentare di limitare il numero di eventi drammatici. Sia sulla 284 che sulla 121, tra il 2006 e il 2017, si sono registrati circa 50 incidenti mortali. Davanti alla possibilità di controllare la velocità dei mezzi, sindaci di Paternò e Belpasso, insieme al commissario di Adrano, convergono sul fatto che il limite di velocità deve essere di 70 chilometri orari e non di 50. L'idea di mettere gli autovelox si è concretizzata dopo un tavolo organizzato in prefettura, dove sono stati individuati alcuni punti dove mettere i rilevatori di velocità. «Il nostro territorio è interessato dalla Strada statale 121, la 284 inizia subito dopo - spiega il sindaco di Belpasso Daniele Motta - Cercheremo di installarne uno all'altezza dello svincolo per Piano Tavola: l'Anas ha messo una segnaletica con limiti di velocità, ma noi vorremmo mettere il rilevatore. Ci impegneremo a farlo installare, stiamo seguendo la cosa, ma ancora non si sa esattamente quando avverrà l'intervento. Sul limite di velocità sarà la polizia a decidere secondo la conformazione della strada».

E se per Motta alcuni interventi sono ancora da realizzare, il commissario di Adrano Angelo Sajeva annuncia che al chilometro 24 della statale 284 sarà messo un autovelox con un limite di 70 chilometri. «Non ci sono date precise - dichiara - Ma siamo molto vicini all'installazione». A preannunciare prossime novità è anche il sindaco di Paternò Nino Naso. «Siamo in dirittura d'arrivo - afferma - Metteremo un autovelox bidirezionale in contrada Sciavilli, ricadente sempre sulla statale 284. Questa è una strada pericolosissima. Ci sono stati tantissimi incidenti. Il limite di velocità sarà di 70 - conclude Naso - Parliamo di una misura preventiva: non vogliamo dare l'impressione di voler fare multe, speculare e inseguire gli automobilisti, per questo motivo il limite di velocità non sarà di 50 chilometri orari: anche se si va troppo piano, si può mettere comunque a rischio la sicurezza degli altri».