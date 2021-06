Scavalca il cancello di una palestra in via Pietro Mascagni, ruba la bicicletta utilizzando una corda e scappa. Si tratta dell'ennesimo furto che si aggiunge al già lungo elenco di segnalazioni da parte dei proprietari, molte della quali contenute in un gruppo Facebook creato appositamente . L'ultimo episodio, avvenuto martedì 29 maggio , è stato immortalato dalle telecamere della struttura attraverso due angolazioni. «Il giorno prima mio figlio era andato in palestra con la sua bicicletta - racconta il padre del ragazzo a MeridioNews - Al ritorno non se la sentiva di tornare in bici e così siamo passati a prenderlo».

Il ragazzo ha lasciato il mezzo a due ruote nel cortile della struttura, convinto che per una notte potesse essere al sicuro. Ma quando il giorno successivo i proprietari riaprono, si accorgono che la bici non c'era più. Dalle immagini si nota che inizialmente l'autore del furto si ferma e guarda all'interno di una macchina parcheggiata, quando dalle inferiate della struttura intravede la bicicletta. Accertatosi che non ci fosse nessuno nei paraggi, l'uomo decide di scavalcare e agganciare il mezzo con una fune per poterla portare via.

Una volta presa la bici l'uomo si mette in sella e si allontana in direzione viale Libertà. «Nel pomeriggio andremo a sporgere denuncia, abbiamo messo tutto in una chiavetta usb - continua il genitore - Le immagini sono chiare». A segnalare il fatto alle autorità sarà anche il proprietario della palestra, che alla nostra testata afferma che non si erano mai registrati furti all'interno della sua attività. Le immagini sono state messe sui social nel tentativo di ritrovare il mezzo e individuare l'autore.