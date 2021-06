Ancora un incidente stradale a Catania . Nella mattinata di oggi lo scontro tra due automobili in via Pidatella , all'angolo con via Macaluso , nel quartiere Picanello . Secondo le prime informazioni, ma i rilievi dei vigili urbani chiariranno l'esatta dinamica, dietro il sinistro ci sarebbe il mancato rispetto dello stop da parte di un suv Hyundai . La guidatrice ha riportato delle ferite alla testa e per questo motivo è stata trasportata in ospedale da un'ambulanza .

La donna, secondo quanto si apprende, non dovrebbe essere in pericolo di vita. A prestare i primi soccorsi sono stati diversi cittadini presenti in zona. L'altro mezzo coinvolto è un'automobile marca Renault di colore blu finita a ridosso del muro di un'abitazione dopo essere stata colpita sul fianco destro.