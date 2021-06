Quattro tonnellate di tonno rosso pescato illegalmente è stato sequestrato nell'ambito di un'operazione della guardia costiera di Catania. Durante i controlli effettuati sui furgoni isotermici sono stati individuati 22 esemplari di tonno rosso privo dei certificati di tracciabilità. Oltre al sequestro sono stati emesse sanzioni per oltre cinquemila euro.

Il pesce è stato depositato in una cella di conservazione, in attesa del campionamento della stamina da parte dell'Azienda sanitaria provinciale per accertarne la commestibilità. Se ritenuto adatto al consumo, sarà devoluto al banco alimentare, che provvederà a distribuirlo alle famiglie più indigenti.