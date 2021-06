I carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo hanno denunciato un 70enne di San Pietro Clarenza, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali colpose e omessa prestazione di assistenza al pedone investito. L’uomo, percorrendo alla guida della propria autovettura via Umberto a San Pietro Clarenza, ha investito una donna mentre attraversava la strada. L’investitore, non curante delle lesioni provocate alla poveretta, invece di soccorrerla è fuggito via.