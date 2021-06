Personale della squadra investigativa del commissariato di Acireale ha arrestato A. F. classe 1974 per coltivazione di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno individuato un terreno abbandonato, nel territorio di Santa Venerina, dove erano presenti numerose piante di cannabis in fase di maturazione e materiale vario per la coltivazione e l’irrigazione. Per tali motivi sono stati disposti dei servizi di appostamento diretti a individuare i soggetti dediti a tale coltivazione.