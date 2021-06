Investito da una macchina mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. È successo nella mattinata di oggi al lungomare di Catania lungo viale Artale Alagona. Il ferito è un uomo di 69 anni che, come verificato da MeridioNews, è stato trasportato d'urgenza al vicino ospedale Cannizzaro.

I medici stanno ancora operando la vittima e le sue condizioni al momento, anche per altre problematiche, appaiono molto gravi. Il guidatore del mezzo, come riporta New Sicilia, si sarebbe fermato subito dopo l'incidente per prestare i primi soccorsi. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei vigili urbani, arrivati sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Nella stessa zona, e sempre mentre attraversava sulle strisce pedonali, il 16 dicembre 2018 è morto il 70enne Nino Di Grazia. A investirlo e trascinarlo per circa 20 metri era stata una macchina guidata da una donna originaria di Aci Catena. MeridioNews sui numeri di incidenti, feriti e decessi lungo le strade del capoluogo etneo nei giorni scorsi ha dedicato un approfondimento.