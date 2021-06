Domenica pomeriggio caratterizzata da una serie di incidenti stradali che si sono registrati tra Belpasso e Santa Maria di Licodia . Intorno alle 13 un autocarro parcheggiato ai margini della strada in discesa, forse per un guasto ai freni, ha travolto un uomo - non è chiaro se si tratti dello stesso autista del mezzo - ferendolo gravemente a Santa Maria di Licodia nei pressi della strada di Fora. L’autocarro senza controllo ha fermato la sua corsa contro il cancello d’ingresso di un fondo agricolo.

Domenica pomeriggio caratterizzata da una serie di incidenti stradali che si sono registrati tra Belpasso e Santa Maria di Licodia. Intorno alle 13 un autocarro parcheggiato ai margini della strada in discesa, forse per un guasto ai freni, ha travolto un uomo - non è chiaro se si tratti dello stesso autista del mezzo - ferendolo gravemente a Santa Maria di Licodia nei pressi della strada di Fora. L’autocarro senza controllo ha fermato la sua corsa contro il cancello d’ingresso di un fondo agricolo.

Immediati i soccorsi. Sul posto, allertato dal personale medico del 118, è atterrato l’eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo avrebbe subito un politrauma, ma da quanto riferito dai carabinieri della compagnia di Paternò, intervenuti sul luogo del sinistro, non sarebbe in pericolo di vita.

Altro incidente poco dopo le 13.30 lungo la statale 121 in contrada Valcorrente, in territorio di Belpasso. Per cause in fase di accertamento un uomo di 34 anni, alla guida di una Polo Volkswagen ha perso il controllo del mezzo e l’auto si è capovolta. Immediati i soccorsi. Sul posto ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Paternò.

L’uomo ha riportato ferite lievi. Per i rilievi uomini della radiomobile della compagnia di Paterno che hanno regolamentato il traffico veicolare che ha subito dei rallentamenti. Presenti anche gli uomini del 115 del distaccamento di Maletto che hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato.