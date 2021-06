Quattro chili di marijuana sequestrati e un siracusano di 60 anni G.T. arrestato dai finanzieri del comando provinciale di Catania per il reato di traffico e detenzione, ai fini dello spaccio, di sostanza stupefacente. L'auto guidata dal 60enne è stata fermata dalle fiamme gialle a San Gregorio di Catania.

Dal controllo del mezzo è emerso che trasportava circa quattro chili di marijuana del tipo skunk, ad alto potenziale stupefacente. La perquisizione ha permesso inoltre di sequestrare 1100 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio, oltre a quattro cellulari, tre carte prepagate e 13 assegni in bianco. L’uomo è arrestato in flagranza di reato per traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto, su richiesta della procura, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.