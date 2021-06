Ieri mattina i volontari hanno appurato che ignoti si erano introdotti dentro la Casa del Volontariato del Csve e dentro la sede della Misericordia di Librino, trafugando materiale informatico, audio e video, attrezzature sanitarie e altro materiale utilizzato dalle associazioni nella realizzazione delle tante attività, servizi ed eventi svolti nel quartiere. Forzata una piccola grata sul tetto i ladri sono penetrati all’interno degli uffici agendo indisturbati.

La struttura, che si trova in viale Castagnola, è da anni un sicuro punto di riferimento per le associazioni del quartiere, per i giovani, le famiglie e gli anziani della popolosa comunità che si raccoglie anche nell'adiacente parrocchia Resurrezione del Signore. «È un doloroso colpo al lavoro quotidiano dei nostri volontari, ma principalmente un danno a tutte le famiglie, i giovani e gli anziani di Librino, che da anni proprio nella Casa del Volontariato trovano un punto di riferimento forte, stabile e credibile», dichiara Santo Carnazzo, storico volontario della Misericordia e consigliere del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo.

«Le nostre attività non si fermano, continuano con la stessa volontà di sempre e con l’obiettivo chiaro e concreto di essere un presidio di legalità e un reale motore di sviluppo del territorio. Il nostro impegno permane, quale testimone quotidiano del ruolo essenziale del volontariato nella nostra terra».