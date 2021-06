Nella pomeriggio di ieri un gruppo di ragazzi che si trovava sul litorale di Aci Castello ha dovuto ricorrere all'aiuto del personale della guardia costiera. Uno di loro, in particolare, dopo essersi tuffato in mare, non è riuscito più a risalire sugli scogli a causa della risacca, rischiando l'ipotermia per il lungo tempo trascorso in acqua.