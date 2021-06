Via Piombai , a San Cristoforo, era diventata il centro nevralgico dello spaccio gestito da un gruppo criminale, che gli investigatori hanno monitorato a partire da giugno del 2020 attraverso un sistema di videoripresa da cui è stato possibile delineare il ruolo rivestito da ciascuno dei 25 indagati . Dalle indagini è emersa la figura di spicco di Giovanni Alfio Di Martino che, con il supporto del nipote Giuseppe Di Martino , aveva trasformato la propria abitazione e gli immobili della famiglia in un vero e proprio fortino dello spaccio di cocaina e crack. Un sistema collaudato, formato da pusher e vedette organizzati in due turni - dalle 17 all'1 il primo, mentre il secondo operava a seguire fino alle ore 7 del mattino successivo - che riuscivano a garantite centinaia di cessioni quotidiane per introiti di 10mila euro al giorno.

L’attività di spaccio avveniva principalmente all’interno del cortile comune alle abitazioni della famiglia, in cui si poteva accedere soltanto tramite due portoni blindati, costantemente sorvegliata da cani di grossa taglia, oltre a un avanzato sistema di videosorveglianza che inquadrava da diverse angolazioni tutte le strade d’accesso al luogo di smercio. La contiguità degli immobili, collegati dal civico 42 al 52, assicurava agli spacciatori la possibilità di spostarsi agevolmente da un edificio all’altro per occultare e confezionare la droga e di guadagnare una via di fuga in caso di irruzione delle forze dell’ordine.

Dalle indagini sono emersi i ruoli determinanti di Silvia Monica Maugeri e Xenia Georgiana Bontu, rispettivamente moglie e cognata di Di Martino, le quali gestivano i guadagni della piazza, occultando il denaro contante incassato. Oltre a occuparsi degli affari, affiancavano e talvolta sostituivano gli uomini della famiglia nel controllo e nell'organizzazione delle attività, non curandosi affatto in alcuni casi della presenza dei figlioletti di uno e quattro anni. Con loro collaborava anche la nipote di Di Martino, Vita Giuffrida, insieme al compagno Antonino Bonaceto, con il compito di rifornire quotidianamente la piazza di spaccio poco prima dell’apertura alle 17.

L’accesso degli acquirenti nell'abitazione avveniva tutto sotto la visione delle vedette pronte a sorvegliare via Piombai e ad autorizzare le varie entrate e uscite dalla strada sempre sotto il vigile controllo di Giovanni e Giuseppe Di Martino. I capi del sodalizio non esitavano a impiegare metodi autoritari, picchiando o rimproverando le vedette qualora non fossero riusciti ad avvertire in tempo della presenza delle forze dell'ordine o che qualora non avessero regolato adeguatamente il flusso dei clienti. Spesso alle percosse, nei confronti delle vedette seguivano anche le umiliazioni dello stesso capo piazza, che immortalava il tutto con il proprio cellulare postava i video su Tik-Tok. In un'occasione una delle vedette era stata costretta a tuffarsi nel contenitore dell'immondizia. Mentre in un'altra una vedetta è stata costretta a farsi avvolgere dal nastro isolante. Alcuni degli arrestati, inoltre, percepivano il reddito di cittadinanza. E per questo segnalati per aver percepito indebitamente il sussidio.

I nomi degli arrestati

In carcere:

Giovanni Alfio Di Martino, classe 1991

Giuseppe Di Martino, classe 2001

Georgiana Xenia, classe 1991

Pietro Pulvirenti, classe 1998

Dario Domenico Blandini, classe 1987

Carmelo Pulvirenti, classe 1976

Carmelo Motta, classe 1989

Angelo Guarneri, classe 1990

Orazio Laudani, classe 1993

Giuseppe Di Mauro, classe 1988

Giovanni Antonio Bonanno, classe 1987

Antonino Bonaceto, classe 1994

Vita Giuffrida, classe 1997

Vincenzo Pantellaro, classe 1981

Giovanni Marchese, classe 1999

Domenico Marchese, classe 1978

Giuseppe Spampinato, classe 1989

Antonino Valentino Di Guardo, classe 1987

Sergio Fortunato Messina, classe 1976

Alessandro Giuseppe D'Amico, classe 1990

Ai domiciliari:

Silvia Monica Maugeri, classe 1996

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria:

Giuseppe Antonio Seminara, classe 1989

Giuseppe Romeo, classe 1992

Salvatore Vadalà, classe 1988